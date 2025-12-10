Igiene ambientale sciopero annullato | ecco il motivo

Trentotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero degli operatori ecologici previsto per oggi, mercoledì 10 dicembre, con presidio davanti alla sede di Confindustria di Trento, è stato annullato. La motivazione di questa decisione rappresenta un importante aggiornamento sulla situazione dell'igiene ambientale nella regione.

Lo sciopero degli operatori ecologici previsto per oggi, mercoledì 10 dicembre, con presidio davanti alla sede di Confindustria di Trento, è stato annullato. Di conseguenza i servizi ambientali sul territorio provinciale torneranno a funzionare regolarmente.Lo hanno comunicato i sindacati di Cgil. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

igiene ambientale sciopero annullatoAnnullato lo sciopero nel settore dell'igiene ambientale a Bari e Foggia - A poche ore dalla protesta, è stato infatti raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto nazionale di ... Secondo rainews.it

igiene ambientale sciopero annullatoSCIOPERO Bari e Foggia, revocato lo sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale - Annullato lo sciopero del settore dell’igiene ambientale dopo il raggiungimento dell’accordo sul rinnovo del contratto nazionale 2025- statoquotidiano.it scrive