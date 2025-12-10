Igiene ambientale raggiunta l' ipotesi di accordo
Alle 22.40 di ieri sera, 9 dicembre, è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei Servizi Ambientali 2025–2027. L'intesa rappresenta un passo importante per il settore, definendo nuove condizioni e prospettive per il futuro delle attività di igiene ambientale.
Alle 22.40 di ieri sera, 9 dicembre, è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei Servizi Ambientali 2025–2027. Vengono così meno le motivazioni del previsto sciopero nazionale indetto da FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, FIADEL, che si considera quindi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
