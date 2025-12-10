Igiene ambientale raggiunta l' ipotesi di accordo

Alle 22.40 di ieri sera, 9 dicembre, è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei Servizi Ambientali 2025–2027. L'intesa rappresenta un passo importante per il settore, definendo nuove condizioni e prospettive per il futuro delle attività di igiene ambientale.

