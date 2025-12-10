Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici Con un invito alle banche a combattere un problema molto diffuso

La regina Camilla ha incontrato ieri un gruppo di vittime di abusi economici, ascoltando le loro testimonianze. Durante l'incontro, ha espresso sorpresa e preoccupazione per la diffusione di questo problema e ha fatto un appello alle banche affinché si impegnino a combattere questa forma di violenza domestica.

Ieri, ascoltando le testimonianze di un gruppo di vittime di abusi domestici di natura economica, la regina Camilla, 78 anni, ha ammesso di essere rimasta a bocca aperta. «Non sapevo nulla di tutto questo», ha commentato la sovrana, che ha fatto della lotta alla violenza sulle donne il fulcro del suo impegno benefico e sociale. In un incontro ospitato a Clarence House, la regina ha dichiarato visibilmente commossa: «Credevo di sapere già tutto ciò che c'è da sapere, ma mi sbagliavo».

