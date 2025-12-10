Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici Con un invito alle banche a combattere un problema molto diffuso
La regina Camilla ha incontrato ieri un gruppo di vittime di abusi economici, ascoltando le loro testimonianze. Durante l'incontro, ha espresso sorpresa e preoccupazione per la diffusione di questo problema e ha fatto un appello alle banche affinché si impegnino a combattere questa forma di violenza domestica.
I eri, ascoltando le testimonianze di un gruppo di vittime di abusi domestici di natura economica, la regina Camilla, 78 anni, ha ammesso di essere rimasta a bocca aperta. «Non sapevo nulla di tutto questo», ha commentato la sovrana, che ha fatto della lotta alla violenza sulle donne il fulcro del suo impegno benefico e sociale. In un incontro ospitato a Clarence House, la regina ha dichiarato visibilmente commossa: «Credevo di sapere già tutto ciò che c’è da sapere, ma mi sbagliavo». Il Natale dei reali, la cartolina romantica di Carlo e Camilla e l’elegante ritratto dei principi di Monaco X La regina Camilla vuole eliminare gli abusi economici sulle donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it
