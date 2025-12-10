Ieri in Campania | orrore nel Napoletano infermiere sevizia e narcotizza la compagna

Ieri in Campania sono emersi episodi drammatici, tra cui l’orrore nel Napoletano, dove un’infermiera ha seviziato e narcotizzato la compagna. La giornata ha visto anche una maggiore attenzione nelle zone di Avellino e dintorni, con una vigilanza rafforzata. Ecco le notizie principali di martedì 9 dicembre 2025 nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 9 dicembre 2025. Avellino – Ad Avellino e in alcuni comuni della provincia, l'ultima notte si è svolta sotto una vigilanza più serrata del consueto. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in seguito a una serie di segnalazioni che, nelle settimane recenti, hanno evidenziato movimenti sospetti nei pressi di abitazioni private. (LEGGI QUI) Benevento – Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa comunicano che hanno ricevuto, con lettera ufficiale dopo la richiesta del Sindaco, la disponibilità dei comproprietari del consorzio Cepio all'utilizzo del suolo privato di piazza Orsini quale parcheggio per il periodo delle festività natalizie.

