Identità pratese e i giovani Un murales degli studenti

Un murales di dieci metri, realizzato dagli studenti di Cna Formazione e Sicurezza, celebra l’identità pratese attraverso rappresentazioni dei mestieri artigianali e della tradizione manifatturiera locale, arricchite dall’iconica scultura di Moore. L’opera, esposta nella corte interna di piazza Ciardi, riflette il patrimonio culturale e le nuove generazioni di giovani legati alla città.

I mestieri artigianali (la parrucchiera, il maestro vetraio, l'elettricista) e l'identità manifatturiera pratese rappresentata da filato e tessitura a navetta insieme all'iconica scultura di Moore sono i protagonisti dei dieci metri di murales, che da ieri campeggiano sulla parete della corte interna della sede di Cna Formazione e Sicurezza?in piazza Ciardi. Ideato e realizzato da studenti e studentesse dell'attuale 4E del Liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo, l'opera narra dell'identità pratese attraverso un racconto visivo creativo. Un intreccio di immagini che realizzano la scritta Cna, dove la lettera 'A' coincide con la scultura di Moore.

