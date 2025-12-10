Ictus da energy drink | 50enne finisce in ospedale dopo averne bevuti 8 al giorno L’esperto | Caffeina e taurina aumentano pressione e frequenza cardiaca

Un caso clinico recente evidenzia i rischi associati al consumo eccessivo di energy drink, con un uomo di 50 anni finito in ospedale dopo averne ingeriti otto al giorno. La ricerca sottolinea come caffeina e taurina possano aumentare pressione e frequenza cardiaca, mettendo a rischio la salute cardiovascolare.

Il consumo smodato di energy drink è un potenziale rischio per la vita. La conferma arriva da un caso clinico eccezionale, riportato sulla rivista BMJ Case Reports, che ha spinto i medici della Nottingham University Hospitals a lanciare un allarme urgente sui pericoli di ictus e malattie cardiovascolari (CVD) legati a queste bevande. Il protagonista di questa drammatica storia è un uomo sulla cinquantina. Perfettamente in forma e sano, conduceva una vita normale, fatta eccezione per un’abitudine che si è rivelata quasi fatale: consumava, in media, otto lattine di energy drink al giorno. Questa routine lo esponeva a un dosaggio di circa 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ictus da energy drink: 50enne finisce in ospedale dopo averne bevuti 8 al giorno. L’esperto: “Caffeina e taurina aumentano pressione e frequenza cardiaca”

