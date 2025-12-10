Icardi Serie A il ritorno a gennaio resta una possibilità | il calciatore è stata offerto ad una big Le ultimissime su questa trattativa

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A a gennaio, con alcune big interessate. L’attaccante è stato proposto a diversi club italiani, tra cui il Milan, che resta una possibilità ma non la prima scelta. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse del calciatore e delle squadre interessate.

Icardi Serie A, il Milan resta una possibilità per l'argentino anche se non si tratta di una priorità. Le ultime su questa possibilità di calciomercato Il calciomercato del Milan, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo, è un turbinio di ipotesi e suggestioni. Tra i nomi altisonanti proposti alla dirigenza rossonera per rinforzare l'attacco, uno

Icardi Milan, l'occasione d'oro per la "Seconda Stella" - Il bomber è in scadenza e ha dato l’assenso a un ingaggio più basso pur di tornare in Serie A La cavalcata scudetto del Milan ha ra ... Secondo milannews24.com

