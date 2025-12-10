I Watussi a Sportitalia Malù e Criscitiello | Non c'è razzismo Chi non guarda la trasmissione non può capire il contesto
Malù Mpasinkatu e Michele Criscitiello intervengono sulla polemica riguardante
Malù Mpasinkatu e Michele Criscitiello smontano la polemica su "I Watussi" a Fanpage.it: "Siamo come fratelli, il fonico è un personaggio della trasmissione". Il direttore di Sportitalia: "È naturale che se non si guarda la trasmissione, ma si isola solo un momento specifico, sui social si fa casino". 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Non mi sembra corretto mandare in onda questa canzone ora" Bufera su Sportitalia: durante la presentazione della Coppa d’Africa, la regia manda “I Watussi” con Mpasinkatu in studio. Risate generali mentre il giornalista protesta: “Non sono offeso, ma sono - facebook.com Vai su Facebook
A Sportitalia la regia manda “I Watussi” con Mpasinkatu in studio e tutti ridono, lui: “Non è corretto” - Bufera su Sportitalia: durante la presentazione della Coppa d'Africa, la regia manda "I Watussi" con Mpasinkatu in studio ... Secondo fanpage.it
