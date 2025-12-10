I video intimi con Stasi in una cartella ad alta protezione | l' ultima novità su Garlasco

Recenti sviluppi hanno portato alla scoperta di video intimi di Stasi conservati in una cartella protetta, alimentando nuove ipotesi nel caso Garlasco. Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi rimane ancora avvolto nel mistero, anche dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi.

Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi non è mai stato individuato con certezza nemmeno nella sentenza che condanna Alberto Stasi, passata in giudicato. Oggi, uno degli obiettivi della nuova indagine è proprio quella di trovarlo e di cristallizzarlo, per chiudere una volta per sempre il caso di Garlasco e mettere un punto fermo in una vicenda che sta facendo soffrire ancora molte persone. In tv sono tanti i programmi che stanno affrontando questo tema, che si stanno interessando anche alle indagini dando un proprio contributo ed è noto che ci sono state informazioni trovate da giornalisti che lavorano al caso che sono state acquisite dalla procura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it