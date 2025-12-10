I vescovi vogliono migranti come combatte Brigitte e Trump | quindi oggi
In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e alleanze mutevoli, le posizioni di leader e istituzioni si intrecciano su temi cruciali come migrazione e diplomazia. Tra le strategie di Brigitte e Trump, le richieste dei vescovi e le visite di Zelensky in Italia, emergono riflessioni rapide su sfide e responsabilità attuali.
- Solo due riflessioni veloci veloci. - Zelensky a Roma dal Papa e dalla Meloni, tutto giusto e sacrosanto. Però credo che la partita si stia giocando altrove, vedi l'ultimatum di Trump. - Trump non è uno a cui piace la democrazia. Però quando afferma che molti dei leader europei sono "deboli", ha le sue ragioni. La verità è che l'Unione sembra vivere in un mondo, quello pre guerra in Ucraina, che non esiste più. E sembrano non voler reagire. - È inutile che intellettuali e pensatori affermano che l'Europa dovrebbe affrancarsi dagli Stati Uniti. La verità è che, senza copertura americana, contiamo poco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I vescovi vogliono sfilare al gay pride
Nella Nota della Cei approvata ad Assisi i vescovi tracciano il percorso di un rinnovato e urgente impegno a favore di una società fondata su dialogo e riconciliazione L'approfondimento di Irene Funghi: https://buff.ly/BqjZ7Gd - facebook.com Vai su Facebook
I vescovi vogliono migranti, come combatte Brigitte e Trump: quindi, oggi... - Però quando afferma che molti dei leader europei sono "deboli", ha le sue ragioni. Scrive msn.com
