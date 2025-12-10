I vescovi scomunicano lo stop all’accoglienza

I vescovi italiani esprimono forte opposizione alla stretta dell’Unione Europea sull’accoglienza dei migranti. In un intervento deciso, gli alti prelati ribadiscono l’importanza di mantenere le porte aperte per garantire una corretta gestione della manodopera e rispettare i principi di solidarietà e umanità. L’articolo approfondisce le posizioni e le implicazioni di questa posizione ecclesiastica.

Gli alti prelati bocciano la stretta Ue sui clandestini. «Avvenire» ribadisce subito la necessità delle porte aperte per assicurare manodopera. E la fondazione Migrantes contesta il modello Albania proprio adesso che viene preso a esempio da Bruxelles. E anche la maschera dell’europeismo cade miseramente. Per anni ci è stato ripetuto incessantemente che non esiste vita fuori dall’Ue, dai tempi di papa Francesco i media e i commentatori cattolici non hanno perso occasione per maledire sovranisti, nazionalisti e chiunque rivendicasse maggiore autonomia nazionale, il tutto in nome del supremo valore dell’unità europea. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I vescovi scomunicano lo stop all’accoglienza

