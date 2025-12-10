I test di medicina oggi il secondo round
Dopo la prima prova di novembre, gli studenti che aspirano a entrare in Medicina si preparano per il secondo e ultimo appello. Questa fase rappresenta un’occasione cruciale per superare le selezioni e realizzare il sogno di accedere alla facoltà medica, in un contesto di grande attesa e tensione.
Università, il secondo e ultimo appello per l’accesso alla facoltà di Medicina. Dopo la debacle del 20 novembre, gli aspiranti camici bianchi incrociano le dita. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
"Stamattina ci sono i test di medicina della Federico II a Monte Sant'Angelo." Video di Antonio Sabbatino. - facebook.com Vai su Facebook
Medicina, flop del nuovo test: c'è il rischio di non riuscire a riempire tutti i posti a disposizione Vai su X
Test Medicina, oggi il secondo appello per il semestre filtro: quando escono i risultati - Si terrà oggi il secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina, il superamento della quale è propedeutico all'iscrizione alla facoltà ... Da fanpage.it
