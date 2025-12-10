I test di medicina oggi il secondo round

Dopo la prima prova di novembre, gli studenti che aspirano a entrare in Medicina si preparano per il secondo e ultimo appello. Questa fase rappresenta un’occasione cruciale per superare le selezioni e realizzare il sogno di accedere alla facoltà medica, in un contesto di grande attesa e tensione.

Università, il secondo e ultimo appello per l’accesso alla facoltà di Medicina. Dopo la debacle del 20 novembre, gli aspiranti camici bianchi incrociano le dita. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

