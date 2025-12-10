I ‘safari’ visti da Sarajevo Cecchini italiani criminali Ora non restino impuniti
L'inchiesta sulla vicenda ‘Sarajevo safari’ mette in luce un inquietante fenomeno di violenza e impunità, coinvolgendo anche cittadini italiani. Tatjana Sekulic, docente di Sociologia dei fenomeni politici, sottolinea l'importanza di fare giustizia per le atrocità commesse durante l’assedio degli anni Novanta.
Roma, 10 dicembre 2025 – È necessario fare giustizia. È questa la sintesi delle parole di Tatjana Sekuli?, professoressa di Sociologia dei fenomeni politici all’Università di Milano-Bicocca, in merito all’inchiesta della Procura milanese sull’ipotesi ‘ Sarajevo safari ’, i viaggi che avrebbero visto vari stranieri, tra cui italiani, pagare ingenti somme per sparare sugli abitanti della capitale bosniaca durante l’assedio degli anni Novanta (e oggetto anche di un omonimo documentario). Professoressa, dopo trent’anni si torna a parlare di ‘Sarajevo safari’. “L’inchiesta della Procura di Milano è fondamentale per fare giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
I ‘safari’ visti da Sarajevo. “Cecchini italiani criminali. Ora non restino impuniti” - La sociologa Sekulic sull’inchiesta milanese dedicata ai turisti della crudeltà. Scrive quotidiano.net
