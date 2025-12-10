I riconoscimenti del Panathlon Club alla carriera e ai giovani atleti

Alla sala Bigari della Residenza Municipale, si è tenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Fair Play 2025 del Panathlon Club Faenza, con la partecipazione di sportivi e appassionati. L'evento ha celebrato la carriera di atleti e giovani talenti, mettendo in luce valori fondamentali come correttezza, rispetto e impegno nello sport.

Alla sala Bigari della Residenza Municipale, si è svolta, con grande partecipazione di sportivi e appassionati, la consegna dei riconoscimenti per l’edizione 2025 del Premio Fair Play del Panathlon Club Faenza. Claudio ’Toio’ Agresti ha ricevuto il premio alla ’carriera’, mentre il giornalista Tiziano Zaccaria il riconoscimento per la ’promozione’. Con loro sono stati premiati i giovani atleti che si sono distinti, nel ricordo di panathleti scomparsi: Filippo Paganelli (atletica leggera), Alberto Fabbri (nuoto), Paolo Mammini (lotta), Noemi Festa (ginnastica ritmica), Sofia Nicolini (ginnastica artistica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I riconoscimenti del Panathlon Club alla carriera e ai giovani atleti

