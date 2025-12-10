I Reds vincono tardi nonostante l’assenza di Salah

Nonostante l'assenza di Salah, i Reds hanno conquistato una vittoria importante in trasferta, dimostrando grande determinazione e qualità. La squadra ha offerto una prestazione impressionante, confermando il loro valore anche senza uno dei principali protagonisti. Ecco i dettagli di una partita che ha riservato emozioni e sorprese.

2025-12-10 00:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I Reds hanno offerto una prestazione impressionante in trasferta. Il Liverpool ha messo da parte la saga di Mohamed Salah mentre il controverso rigore nel finale di Dominik Szoboszlai ha regalato loro la vittoria per 1-0 in Champions League in casa dell’Inter. I Reds sono arrivati??a San Siro con una preparazione dominata dall’assenza di Salah, lasciato a casa da Arne Slot dopo le dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio per 3-3 in casa del Leeds United sabato scorso. Il miglior marcatore del Liverpool in Premier League ha affermato di essere stato “gettato sotto l’autobus” dopo essere stato lasciato in panchina per tre partite consecutive e ha suggerito di non avere più una relazione con Slot. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Dolomiti Bellunesi vincono 2-0 a Busto Arsizio contro la Pro Patria con gol di Marconi e Clemenza. Seconda vittoria consecutiva e decimo posto in classifica. - facebook.com Vai su Facebook