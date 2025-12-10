I pronostici di mercoledì 10 dicembre | Champions League
Mercoledì 10 dicembre si chiude la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, con partite di grande interesse tra Juventus e Napoli. Dopo la recente sconfitta della Juventus contro il Napoli, le sfide di questa giornata saranno decisive per la qualificazione e il percorso delle squadre nel torneo. Ecco i pronostici e le analisi delle partite in programma.
I pronostici di mercoledì 10 dicembre, si chiude la sesta giornata della League Phase di Champions League, in campo Juventus e Napoli Domenica scorsa Luciano Spalletti ha incassato la prima sconfitta da quando siede sulla panchina della Juventus, arrendendosi 2-1 al Napoli, la sua vecchia squadra. Sconfitta di cui il tecnico toscano si è preso la piena responsabilità nell’ultima conferenza stampa: le scelte tattiche e di formazione sono apparse cervellotiche e non hanno dato i frutti sperati, coi bianconeri che hanno prodotto solo lo 0,29% di xG, impegnando pochissimo il portiere azzurro Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Wash4Green Monviso Volley mercoledì a Novara nell'anticipo della sesta di ritorno: Peppe Nica sifda Lollo Bernardi La Wash4Green Monviso Volley è pronta per un’altra sfida impegnativa: mercoledì 10 dicembre 2025 farà visita alla Igor Gorgonzola Novara i Vai su Facebook
Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (6^ giornata, oggi 10 dicembre 2025) - Pronostici Champions League: nella sesta giornata del super girone il Napoli fa visita al Benfica mentre la Juventus ospita il Pafos. Scrive ilsussidiario.net
I pronostici di mercoledì 10 dicembre: Champions League ilveggente.it
“Nato relitto della Guerra Fredda, ritiriamoci”: la proposta del deputato repubblicano Massie al Congresso it.insideover.com
La spazzola ad aria calda, dotata di 6 accessori per ogni tipo di styling, è ora al minimo storico. È il ... dilei.it
Acerbi e Calhanoglu, piove sul bagnato dopo Inter-Liverpool: le ultime con vista Supercoppa calciomercato.it
Sanità in Sicilia, giro di vite sulle nomine dei manager. Schifani: trasparenza e competenza gazzettadelsud.it
Nobel per la Pace, Maria Corina Machado non ritira il premio a Oslo: “Non si sa dove sia”. Al suo posto la ... ilfattoquotidiano.it