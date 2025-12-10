I primi effetti della riforma L’Asl annulla un concorso | Stop al reclutamento
La riforma del sistema sociosanitario della Regione Liguria sta già influenzando le procedure interne dell'Asl5, con la direzione che ha deciso di annullare alcuni bandi di concorso. Nonostante l’approvazione sia ancora in sospeso, questa scelta rappresenta i primi effetti tangibili delle modifiche in corso.
Deve essere ancora approvata, ma la maxi riforma del sistema sociosanitario voluta da Regione Liguria sta già esplicando il suo dettato in Asl5, dove la direzione aziendale ha deciso di ritirare in autotutela quei bandi interni per il conferimento di incarichi apicali che potrebbero scomparire con la nuova riforma. È il caso del bando di avviso interno, per soli titoli, pubblicato dall'azienda sociosanitaria per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa 'Controllo di gestione,flussi,acquisto e monitoraggio prestazioni sanitarie e sociosanitarie' afferente al Dipartimento tecnico amministrativo, avviato nei mesi scorsi e poi congelato.
I primi effetti della riforma. L'Asl annulla un concorso: "Stop al reclutamento" - La Regione con una nota ha invitato a sospendere l'assunzione di amministrativi.
