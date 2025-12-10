I nuovi programmi dall' infanzia alle medie
Gli ultimi programmi scolastici si concentrano sull'importanza della regola, in particolare quella grammaticale, e sui valori della cultura classica e della storia occidentale. Questo approccio mira a rafforzare le basi linguistiche e culturali degli studenti, promuovendo una formazione che valorizzi le radici storiche e culturali dell'Europa e favorisca lo sviluppo di competenze fondamentali dall'infanzia alle medie.
La centralità della regola, di quella grammaticale innanzitutto, della cultura classica e della storia occidentale. I nuovi programmi scolastici, dall'infanzia fino alle medie sono stati firmati. Dall'anno scolastico 202627 entreranno in vigore le indicazioni nazionali stabilite dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Approccio didattico e priorità educative segnano una svolta. Un lavoro di quasi due anni, curato dal comitato tecnico, consegna agli insegnanti un programma che ha l'obiettivo di valorizzare la cultura italiana, la sua struttura linguistica e le sue radici classiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
