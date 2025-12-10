I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio Diletta Leotta è in dolce attesa

Diletta Leotta annuncia con gioia la sua seconda gravidanza, condividendo la notizia su Instagram. La conduttrice televisiva esprime felicità e gratitudine per questo dono, definendo il Natale ancora più speciale. La sua comunicazione emoziona i fan e segna un momento di grande felicità personale e familiare.

Diletta Leotta è in dolce attesa del secondo figlio. "Non potevamo desiderare regalo più bello per questo Natale ”, ha scritto la conduttrice televisiva in un post apparso oggi su Instagram. "Aria sta per diventare una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio ”, ha aggiunto Diletta a commento di una foto che sprizza amore da tutti i pixel: un ritratto di famiglia con il marito Loris Karius, la piccola Aria e il loro cagnolino. E al centro lei: bellissima, raggiante e col pancione in bella mostra. Ma non solo. Diletta ha anche caricato nella story uno scatto dolcissimo del pancione con un cuoricino e la manina di Aria che lo accarezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”. Diletta Leotta è in dolce attesa

