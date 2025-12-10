I nodi del mondo digitale Spid o fascicolo sanitario C’è il corso d’informatica dedicato ai pensionati

Per rispondere alle crescenti esigenze digitali di pensionati e associati, la Fnp Cisl di Magenta ha avviato un corso di informatica dedicato. Il nuovo servizio di assistenza mira a supportare gli anziani nell’utilizzo di strumenti come Spid e il fascicolo sanitario, facilitando l’accesso ai servizi online e semplificando la gestione delle pratiche digitali.

Per rispondere alle richieste sempre più numerose da parte degli associati e dei pensionati che si rivolgono alla struttura sindacale la Fnp Cisl di Magenta ha attivato un servizio di informazione e assistenza digitale rivolto principalmente agli anziani e pensionati. Nella sede di via Trieste, i volontari della Federazione dei pensionati Cisl già aiutano gli utenti nelle operazioni on line che richiedono un sistema di autenticazione, come lo Spid o la Cie. Da alcune settimane, inoltre, è stato avviato un programma di incontri di formazione: tutti coloro che sono interessati si possono iscrivere, gratuitamente, recandosi a Magenta o in un altro sportello del sindacato dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I nodi del mondo digitale. Spid o fascicolo sanitario. C’è il corso d’informatica dedicato ai pensionati

