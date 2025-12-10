I miei dubbi sul reato di femminicidio | perché credo che nasceranno problemi interpretativi

La recente introduzione del reato di femminicidio solleva interrogativi e potenziali criticità interpretative. In questo articolo, verranno analizzati i principali aspetti di questa normativa, considerando le implicazioni civili, tecniche e politiche, per comprendere le possibili problematiche e sfide che potrebbero emergere nel suo applicarsi.

La recente norma che ha reso il femminicidio reato autonomo a mio avviso può e deve essere esaminata da tre punti di vista: come cittadini, sotto il profilo tecnico e attraverso l’analisi politica. Il femminicidio è ora previsto dall’art. 577 bis del codice penale. Come cittadini, non si può che esserne soddisfatti. Qualunque cosa sia utile a fermare la furia omicida dei maschi contro le donne, deve essere vista con grande favore. Sotto il profilo tecnico, però, occorre fare alcune osservazioni. Fino a oggi, l’uccisione di una donna per il suo “essere donna” era omicidio volontario aggravato da motivi abietti o futili oppure da crudeltà e sevizie, delitto punito con l’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I miei dubbi sul reato di femminicidio: perché credo che nasceranno problemi interpretativi

Pacchetto "antiviolenza", consenso, presunzione di innocenza e femminicidio come reato autonomo - Il femminicidio ha una voce tutta sua nel Codice Penale ma il nodo del consenso è rimasto tale perchè minaccerebbe il principio ... Come scrive alfemminile.com

Il reato di femminicidio è legge ma è scontro sul ddl consenso, bloccato dai dubbi della maggioranza. Schlein: «Meloni rispetti i patti» - I rappresentanti di maggioranza chiedono approfondimenti e salta l'approvazione in Senato nella giornata di celebrazioni contro la violenza sulle donne ... Scrive msn.com

?Scusate e perdonatemi per i miei soliti dubbi sciocchi. Ma Vanoli, appena arrivato non aveva detto che i giocatori dovevano lasciare stare i social? E Gudmundsson scrive beatamente sui social in risposta al post di DAZN. Qualcosa ancora una volta non mi Vai su Facebook