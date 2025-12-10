I libri cult di Sophie Kinsella | non solo ‘I love shopping’ Quei best-seller che hanno fatto scuola
Sophie Kinsella, celebre autrice di bestseller come
La scomparsa di Sophie Kinsella, una delle autrici più amate della narrativa contemporanea, ha scosso il mondo editoriale e il cuore dei suoi lettori. Con uno stile unico fatto di humor, leggerezza e personaggi imperfetti ma irresistibili, Kinsella ha creato bestseller internazionali e trasformato la cosiddetta ‘ chick lit’ in un genere capace di parlare a generazioni diverse. Questo articolo ripercorre i suoi libri più iconici, quelli che hanno definito un’epoca e che continuano a far sorridere e commuovere chi li apre. I love shopping: il fenomeno globale che ha fatto scuola. Quando nel 2000 uscì ‘ I love shopping ’, il mondo non era pronto a Becky Bloomwood. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il mio primo incontro con l'editore @beccogiallo , nella persona di @fedezag , avveniva esattamente 10 anni fa qui, a Più Libri Più Liberi. Prima della foto che vedete in alto, gli avevo portato una manciata di capitoli de "Il mio primo dizionario delle serie TV cult" - facebook.com Vai su Facebook
È morta Sophie Kinsella, autrice del libro cult I love shopping - La scrittrice britannica, amatissima per il suo umorismo brillante e per personaggi diventati icone pop, si è spenta a 54 anni dopo una lunga malattia. Come scrive vanityfair.it
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net