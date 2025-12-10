I libri cult di Sophie Kinsella | non solo ‘I love shopping’ Quei best seller che hanno fatto scuola

Sophie Kinsella è celebre per aver conquistato milioni di lettori con le sue storie leggere e coinvolgenti, tra cui il celebre

La scomparsa di Sophie Kinsella, una delle autrici più amate della narrativa contemporanea, ha scosso il mondo editoriale e il cuore dei suoi lettori. Con uno stile unico fatto di humor, leggerezza e personaggi imperfetti ma irresistibili, Kinsella ha creato bestseller internazionali e trasformato la cosiddetta ‘ chick lit’ in un genere capace di parlare a generazioni diverse. Questo articolo ripercorre i suoi libri più iconici, quelli che hanno definito un’epoca e che continuano a far sorridere e commuovere chi li apre. I love shopping: il fenomeno globale che ha fatto scuola. Quando nel 2000 uscì ‘ I love shopping ’, il mondo non era pronto a Becky Bloomwood. 🔗 Leggi su Quotidiano.net