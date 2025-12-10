I libri consigliati per il mese di dicembre | cinque viaggi di carta per il tuo inverno

Scopri i libri consigliati per dicembre, cinque viaggi di carta ideali per accompagnare il tuo inverno. Questo mese invita a riflettere, rilassarsi e dedicarsi alla lettura, riscoprendo storie e emozioni da assaporare durante le fredde giornate. Un'occasione perfetta per concedersi un momento di pausa e lasciarsi trasportare in nuovi mondi.

Dicembre è il mese in cui la lettura diventa rifugio, riflessione, promessa. Ci sarà più tempo per rilassarsi e riprendere anche libri che negli anni ci siamo sempre promessi di leggere, e non l’abbiamo mai fatto. Questo dicembre ripropone molti classici, ma anche saggi particolari e storie nuove. Ecco cinque libri diversi, ma con un’unica promessa: accompagnarci nell’ultimo mese dell’anno con storie capaci di rinnovare il piacere della lettura. La copertina de La storia infinita Michael Ende – La storia infinita (TEA) Si comincia con un ritorno che profuma di leggenda. La storia infinita di Michael Ende, riproposto da TEA in una nuova edizione pregiata da collezione, è il libro che ha plasmato l’immaginario di generazioni di lettori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net