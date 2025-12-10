I leader europei Macron Merz e Starmer a colloquio con Trump | Intensificati gli sforzi per una pace durevole in Ucraina

I leader europei Macron, Merz e Starmer si sono incontrati con Trump per discutere degli ultimi sviluppi sulla pace in Ucraina. Durante il colloquio, hanno sottolineato l’importanza degli sforzi condivisi per raggiungere una soluzione duratura e mettere fine ai conflitti, rafforzando la collaborazione tra le rispettive nazioni e gli Stati Uniti.

I leader dei tre Paesi della Coalizione dei Volenterosi e Trump «hanno discusso gli ultimi sviluppi della mediazione americana e si sono rallegrati per gli sforzi miranti a ottenere una pace forte e duratura in Ucraina, mettendo fine ai massacri», si è appreso da una fonte dell'Eliseo. Secondo la fonte, «il lavoro intensivo continua e proseguirà anche nei prossimi giorni».

"Per Trump i Paesi europei, noi compresi, sono: “Nazioni decadenti guidate da leader deboli”. Può anche darsi. Ma la ricerca di leader forti e il pensarsi fra i forzuti è una delle più insidiose cause di decadenza. Anche personale" @DavideGiac ? #nonstop Vai su X

«Nazioni in declino, leader deboli»: Trump riapre la sfida con l’Europa. Secondo lui i governi europei «parlano molto, ma decidono poco. Ce lo meritiamo? . . . . . . #Trump #Europa #Zelensky #Ucraina #politicainternazionale #famigliacristiana #alleanzatransat Vai su Facebook