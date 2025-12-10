I lavori al nuovo parcheggio Torri Morandi gli interventi dureranno altri mesi
I lavori di realizzazione del nuovo parcheggio alle Torri Morandi di Torre Faro continuano, con interventi che si protrarranno ancora per diversi mesi. L'inaugurazione è prevista in un momento successivo, mentre si proseguono le fasi di completamento dell'opera nel rispetto dei tempi previsti.
Passeranno altri mesi prima dell'inaugurazione del nuovo parcheggio alle Torri Morandi di Torre Faro. Fino al 9 gennaio prossimo infatti il Comune ha disposto la conferma dei provvedimenti viabili in via Pozzo Giudeo e l'accesso all'area dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
