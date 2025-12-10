I lavori al nuovo parcheggio Torri Morandi gli interventi dureranno altri mesi

I lavori per il nuovo parcheggio alle Torri Morandi di Torre Faro sono ancora in corso, con interventi che si protrarranno per diversi mesi. L'opera, attesa da tempo, contribuirà a migliorare la viabilità e l'accessibilità della zona, ma l'apertura ufficiale è ancora prevista in un futuro prossimo.

Passeranno altri mesi prima dell'inaugurazione del nuovo parcheggio alle Torri Morandi di Torre Faro. Fino al 9 gennaio prossimo infatti il Comune ha disposto la conferma dei provvedimenti viabili in via Pozzo Giudeo e l'accesso all'area dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Nuovo asfalto in via Enrico De Nicola, lavori Publiacqua in via Palagio degli Spini e in via Piana. I principali lavori della settimana a #Firenze. Info: tinyurl.com/3retau2j. #viabiliFI #IF Vai su X

AFFACCIO A MARE | Il nuovo anno dovrebbe portare l'inizio dei lavori di bonifica per la zona Falcata. - facebook.com Vai su Facebook