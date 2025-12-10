I ladri del Louvre sono scampati alla polizia per 30 secondi | cosa dice l’inchiesta sul furto del secolo
Il furto dei gioielli al Louvre è riuscito per soli 30 secondi di anticipo sulla polizia, rivelando gravi falle nella sicurezza e ritardi negli interventi interni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ladri Louvre, come sono stati presi? Oggetti abbandonati, 150 prelievi di Dna e un sospetto complice - Il lavoro della polizia scientifica ha svolto un ruolo determinante nell'identificazione dei sospetti ladri del Louvre, secondo una fonte degli inquirenti che ha parlato a Bfm Tv. Si legge su ilmessaggero.it
