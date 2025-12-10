I Gnognosaurs tornano nelle edicole friulane con Jo o soi gnogno!
Gli Gnognosaurs, i simpatici dinosauri che parlano in friulano, fanno il loro ritorno nelle edicole della regione con il nuovo albo
Gli Gnognosaurs, gli ingenui dinosauri che parlano in friulano, tornano a far parlare di sé nelle edicole friulane. Molti lettori li ricorderanno sulle pagine della storica rivista per ragazzi in marilenghe «Alc&Cé» o nei quattro libri pubblicati negli anni con le loro avventure. Questa volta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
«Carlo Conti, ma vattene a fanc*lo!», famoso cantante manda al diavolo il conduttore: ecco cosa è successo donnapop.it
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com