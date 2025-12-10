I Gnognosaurs tornano nelle edicole friulane con Jo o soi gnogno!

Gli Gnognosaurs, i simpatici dinosauri che parlano in friulano, fanno il loro ritorno nelle edicole della regione con il nuovo albo

Gli Gnognosaurs, gli ingenui dinosauri che parlano in friulano, tornano a far parlare di sé nelle edicole friulane. Molti lettori li ricorderanno sulle pagine della storica rivista per ragazzi in marilenghe «Alc&Cé» o nei quattro libri pubblicati negli anni con le loro avventure. Questa volta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

