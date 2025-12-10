I Giovani democratici | Nessuna antieconomicità vendere le reti del gas solo un danno per Pescara
I Giovani Democratici criticano la decisione di vendere le reti del gas a Pescara, definendola una scelta “incomprensibile” e dannosa per la città. Secondo loro, questa operazione non sarebbe affatto antieconomica e rappresenta un rischio per il futuro di Pescara, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei beni pubblici e le conseguenze a lungo termine.
La “svendita” di un bene che non sarebbe stato affatto antieconomico e dunque una scelta “incomprensibile” che rappresenta “un danno per Pescara” e che preoccupa “per il futuro della città”. A qualche giorno dal “sì” del consiglio comunale alla delibera con cui è stato deciso di vendere le reti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
IL COMMENTO I Giovani Democratici sulla Qualità della vita: "Non solo classifiche, a Pescara tante ombre" Le dichiarazioni dopo l'uscita della classifica del Sole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Giovani Democratici Tirreno: “La sfiducia al Sindaco Tidei atto irresponsabile” - “La sfiducia al Sindaco Pietro Tidei e la caduta dell’amministrazione comunale di Santa Marinella rappresentano un atto grave ed irresponsabile nei confronti di tutta la comunità”. Segnala trcgiornale.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it