I Giovani democratici | Nessuna antieconomicità vendere le reti del gas solo un danno per Pescara

I Giovani Democratici criticano la decisione di vendere le reti del gas a Pescara, definendola una scelta “incomprensibile” e dannosa per la città. Secondo loro, questa operazione non sarebbe affatto antieconomica e rappresenta un rischio per il futuro di Pescara, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei beni pubblici e le conseguenze a lungo termine.

La “svendita” di un bene che non sarebbe stato affatto antieconomico e dunque una scelta “incomprensibile” che rappresenta “un danno per Pescara” e che preoccupa “per il futuro della città”. A qualche giorno dal “sì” del consiglio comunale alla delibera con cui è stato deciso di vendere le reti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

IL COMMENTO I Giovani Democratici sulla Qualità della vita: "Non solo classifiche, a Pescara tante ombre" Le dichiarazioni dopo l'uscita della classifica del Sole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

Giovani Democratici Tirreno: “La sfiducia al Sindaco Tidei atto irresponsabile” - “La sfiducia al Sindaco Pietro Tidei e la caduta dell’amministrazione comunale di Santa Marinella rappresentano un atto grave ed irresponsabile nei confronti di tutta la comunità”. Segnala trcgiornale.it