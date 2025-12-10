I furbetti di Medicina tornano anche al secondo appello | gli auricolari sui vestiti le chat e le ricerche su Google durante i test Ecco come hanno copiato

Durante il secondo appello di Medicina, emergono nuovamente casi di cheating, con studenti che utilizzano auricolari nascosti, chat e ricerche su Google per copiare. Dopo le irregolarità del primo appuntamento, si ripropone il problema delle frodi, evidenziando le difficoltà nel garantire l'integrità delle prove finali del corso.

Dopo le irregolarità emerse nel primo appello della prova finale del cosiddetto semestre filtro per entrare a Medicina, la storia sembra ripetersi. Anche oggi, mercoledì 10 dicembre, durante il secondo appello non sono mancati episodi che mettono nuovamente in discussione la regolarità del test, necessario per accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Sin dalla tarda mattinata, attorno alle 11, mentre gli studenti erano ancora impegnati nella prova, le chat WhatsApp e i gruppi universitari hanno cominciato a riempirsi di fotografie dei quesiti, richieste di aiuto e risposte condivise in tempo reale. 🔗 Leggi su Open.online

