I finalisti di Sanremo Giovani 2025
Sono stati scelti i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025 durante l’ultima puntata del talent show di Rai 2. Il 14 dicembre, questi giovani artisti si sfideranno per conquistare i due posti nel girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.
Sanremo Giovani 2025 ha i suoi finalisti. Nel corso dell’ultima puntata del talent show di Rai 2, sono stati scelti i sei giovani artisti che domenica 14 dicembre si scontreranno per i due posti in palio nel girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A calcare il palco di Sarà Sanremo, in diretta dal Casinò della cittadina ligure, in prima serata su Rai 1 con la conduzione del direttore artistico Carlo Conti, saranno Angelica Bove con il brano Mattone, Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Di conseguenza, non ce l’hanno fatta Caro Wow con Cupido, Cmqmartina con Radio Erotika, La Messa con Maria, Petit con Un bel casino e Principe con Mon amour, battuti negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Quattro puntate, a partire dall'11 novembre, per decretare i 6 finalisti di "Sarà Sanremo"
SANREMO GIOVANI: CONTI & C. HANNO SCELTO I 24 FINALISTI PER 2 POSTI ALL’ARISTON
Sanremo giovani 2026, chi sono i 24 finalisti che si contendono gli unici due posti per il Festival
Questa sera, martedì 9 dicembre, subito dopo la fascia serale, Rai 2 trasmette la finale di Sanremo Giovani, in diretta anche su Rai Radio2 e su RaiPlay dalla Sala A di via Asiago. È l'ultimo round per scegliere chi accederà
Sanremo Giovani: Angelica Bove, Antonia, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo sono i finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno domenica 14 dicembre per ottenere un posto al Festival di Sanremo
