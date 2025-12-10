i finalisti di sanremo giovani 2025

Sono stati scelti i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025 durante l’ultima puntata del talent show di Rai 2. Il 14 dicembre, questi giovani artisti si sfideranno per conquistare i due posti nel girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo Giovani 2025 ha i suoi finalisti. Nel corso dell’ultima puntata del talent show di Rai 2, sono stati scelti i sei giovani artisti che domenica 14 dicembre si scontreranno per i due posti in palio nel girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A calcare il palco di Sarà Sanremo, in diretta dal Casinò della cittadina ligure, in prima serata su Rai 1 con la conduzione del direttore artistico Carlo Conti, saranno Angelica Bove con il brano Mattone, Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Di conseguenza, non ce l’hanno fatta Caro Wow con Cupido, Cmqmartina con Radio Erotika, La Messa con Maria, Petit con Un bel casino e Principe con Mon amour, battuti negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it