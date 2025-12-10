I Fantastici 4 | Gli Inizi ha il peggior debutto di sempre per un film Marvel Studios su Disney+
Si tratta di un risultato che rispecchia il leggero declino che i Marvel Studios hanno avuto nell'ultimo periodo e che i produttori sperano di mettersi alle spalle con l'arrivo del prossimo film sugli Avengers Nelle ultime ore è stato rivelato che I Fantastici 4: Gli Inizi ha registrato il peggior debutto (nell'arco cioè dei suoi primi cinque giorni) di qualsiasi film dei Marvel Studios su Disney+, attirando solo 4,9 milioni di visualizzazioni. Si tratta del 23% in meno rispetto a Captain America: Brave New World (6,4 milioni) e del 10% in meno rispetto a Thunderbolts (5,5 milioni). Viene descritto come un disastro innegabile, ma I Fantastici 4: Gli Inizi (521,9 milioni di dollari) ha incassato il 25% in più al box-office rispetto al primo (415,1 milioni) e il 36% in più rispetto al secondo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
I Fantastici 4 - Gli inizi ha registrato il peggior debutto per un film MCU su Disney+. Il film ha totalizzato solo 4.9 milioni di visualizzazioni nei primi cinque di programmazione. - facebook.com Vai su Facebook
I Fantastici Quattro - Gli Inizi tra i film meno costosi dei Marvel Studios #Notizie #IFantasticiQuattroGliInizi #MarvelStudios lospaziobianco.it/i-fantastici-q… Vai su X
