i due hanno fatto assieme 5 film record al botteghino poi la rottura

Pietro Valsecchi, produttore televisivo e cinematografico, è stato protagonista di una collaborazione di successo con Checco Zalone, contribuendo alla realizzazione di cinque film che hanno ottenuto record di incassi. Dopo questa lunga partnership, Valsecchi ha deciso di intraprendere strade diverse, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

P roduttore televisivo e cinematografico, Pietro Valsecchi ha legato per anni il suo nome a quello dei film di Checco Zalone. Fino al penultimo, Tolo Tolo, che ha provocato una frattura insanabile fra i due, come Valsecchi ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. Senza risparmiarsi in polemiche e frecciatine, proprio alla viglia dell'uscita – il prossimo 25 dicembre – del nuovo film di Zalone: Buen camino.