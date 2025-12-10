I due hanno fatto assieme 5 film record al botteghino poi la rottura
Pietro Valsecchi, produttore televisivo e cinematografico, è stato protagonista di una collaborazione di successo con Checco Zalone, contribuendo alla realizzazione di cinque film che hanno ottenuto record di incassi. Dopo questa lunga partnership, Valsecchi ha deciso di intraprendere strade diverse, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.
P roduttore televisivo e cinematografico, Pietro Valsecchi ha legato per anni il suo nome a quello dei film di Checco Zalone. Fino al penultimo, Tolo Tolo, che ha provocato una frattura insanabile fra i due, come Valsecchi ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Senza risparmiarsi in polemiche e frecciatine, proprio alla viglia dell’uscita – il prossimo 25 dicembre – del nuovo film di Zalone: Buen camino. Checco Zalone ricco e viziato sul Cammino di Santiago: il trailer di “Buen Camino” è tutto da ridere X Leggi anche › Checco Zalone, è finito l’amore con Mariangela Eboli, dopo 18 anni Pietro Valsecchi e Checco Zalone: le ragioni della rottura tra produttore e comico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Alle 14:00, assieme a Filippo Effe e il Rinoceronte, parleremo di: - Avengers Endgame ritorna al cinema nel 2026! - Warner/Netflix: allarme anche in Italia! - Incassi: Five Nights 2 batte Zootropolis 2! - Zootropolis 2: la recensione del film! - Attitudini Nessuna: la r - facebook.com Vai su Facebook
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it