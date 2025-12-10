I droni che non usiamo e invece dovremmo
In un'epoca di trasformazioni urbane e innovazioni tecnologiche, i droni rappresentano un'opportunità spesso sottovalutata. Utilizzati correttamente, possono contribuire a rigenerare le città, migliorare la mobilità e favorire la sostenibilità. Esploriamo come l'impiego di droni, ancora poco sfruttato, possa diventare una risorsa chiave per il futuro delle aree urbane.
Rigenerazione urbana, elettrificazione, mobilità intesa come servizio ma anche mobilità aerea e stradale di nuova generazione. Ieri e oggi (10 dicembre), Torino ospita presso la sede della Città Metropolitana l’edizione 2025 di Next Generation Mobility, l’annuale conferenza sullo stato dei nuovi modi per trasportare persone e cose. Evento al quale, in collegamento da Bruxelles, è intervenuto anche l’eurodeputato pd Pierfrancesco Maran, il quale ha spiegato le attuali criticità europee nell’affrontare il tema della regolamentazione. Su tutti, una notizia ha particolarmente colpito i presenti: nell’Unione persistono 27 codici della strada differenti, situazione particolarmente complessa da armonizzare per poter sviluppare un mercato comune competitivo in tema di mobilità. 🔗 Leggi su Panorama.it
I droni che non usiamo (e invece dovremmo) - Dalla due giorni torinese Next Generation Mobility emerge che in tempo di guerre stiamo dimenticando un mercato Unmanned: dal trasporto di campioni biologici verso gli ospedali fino ai taxi senza cond ... Lo riporta panorama.it
Difesa: per esperti grave errore per l'Ue concentrarsi su produzione di droni invece che su competenze - L'Ue dovrebbe costruire più centri di formazione per gli operatori di droni per garantire che possano adattarsi rapidamente agli sviluppi sul campo di battaglia, ha dichiarato il cofondatore di una ... Riporta it.euronews.com
Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera 4 dicembre: lo ha riferito la gendarmeria all'AFP. Cinque droni sono stati tecnicamente r - facebook.com Vai su Facebook
