i droni che non usiamo e invece dovremmo

In un'epoca di trasformazioni urbane e innovazioni tecnologiche, i droni rappresentano un'opportunità spesso sottovalutata. Utilizzati correttamente, possono contribuire a rigenerare le città, migliorare la mobilità e favorire la sostenibilità. Esploriamo come l'impiego di droni, ancora poco sfruttato, possa diventare una risorsa chiave per il futuro delle aree urbane.

Rigenerazione urbana, elettrificazione, mobilità intesa come servizio ma anche mobilità aerea e stradale di nuova generazione. Ieri e oggi (10 dicembre), Torino ospita presso la sede della Città Metropolitana l’edizione 2025 di Next Generation Mobility, l’annuale conferenza sullo stato dei nuovi modi per trasportare persone e cose. Evento al quale, in collegamento da Bruxelles, è intervenuto anche l’eurodeputato pd Pierfrancesco Maran, il quale ha spiegato le attuali criticità europee nell’affrontare il tema della regolamentazione. Su tutti, una notizia ha particolarmente colpito i presenti: nell’Unione persistono 27 codici della strada differenti, situazione particolarmente complessa da armonizzare per poter sviluppare un mercato comune competitivo in tema di mobilità. 🔗 Leggi su Panorama.it