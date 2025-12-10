I deputati brasiliani approvano una legge che punta a ridurre la pena di Bolsonaro

La camera dei deputati brasiliana ha approvato un progetto di legge che mira a ridurre significativamente la pena dell’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di stato. La decisione è avvenuta durante una seduta caratterizzata da tensioni e discussioni acceso.

