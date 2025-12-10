i delitti del barlume fanno tredici

I Delitti del BarLume, serie televisiva basata sui romanzi di Marco Malvaldi, debutta nel 2013 su Sky, portando sullo schermo le avventure della simpatica banda di vecchini di Pineta. Con il loro mix di umorismo e mistero, hanno conquistato il pubblico, diventando un punto di riferimento nel panorama delle fiction italiane.

Era il 2013 quando per la prima volta su Sky apriva il bar di Pineta, con la banda di vecchini nata nei libri di Marco Malvaldi pronta ad indagare e gettare nel caos tutta la provincia toscana. Dopo tredici anni, alcuni vecchini non ci sono più ma in quei luoghi si continua ad indagare forsennatamente, e con l'inizio del nuovo anno tre di queste indagini saranno raccontate nella tredicesima stagione de I Delitti del BarLume. Il Gioco delle Coppie, Il Matrimonio di Pasquali e La Danza dello Squalo sono i titoli dei nuovi episodi che arriveranno su Sky Cinema il 5, il 12 e il 19 gennaio 2026, come sempre prodotti da Sky Studios e Palomar per la regia di Roan Johnson (anche autore e produttore creativo), Marco Teti e Milena Cocozza.