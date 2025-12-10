I conduttori de I Fatti Vostri? Flavio Montrucchio è stato una vera sorpresa | così Michele Guardì ‘glissa’ su Anna Falchi Come mai?

L'articolo esplora la sorpresa di Michele Guardì nel vedere Flavio Montrucchio tra i conduttori de I Fatti Vostri, e il suo commento su Anna Falchi. Attraverso ricordi d'infanzia, si rivela il percorso di Montrucchio e la sua affinità con il mondo dello spettacolo, che ha portato alla sua attuale presenza in televisione.

"Da bambino, lui e i suoi quiz per me erano la tv, insieme agli sceneggiati. Lo vedevo e sognavo di fare come lui. Quando l'incontrai molti anni dopo, mi inginocchiai e gli baciai la mano": a parlare così di Mike Bongiorno, in una lunga intervista a La Stampa, è Michele Guardì, regista 82enne che tanto sa di tv e che è spesso protagonista dell'attualità anche per le sue 'uscite' nel dietro le quinte delle trasmissioni che 'dirige'. Non solo Mike, ma anche Pippo Baudo tra i grandi maestri di Guardì: "Ho cercato da subito di capire i confini dentro cui si muoveva per imparare dalla sua grande esperienza e professionalità.