I colori dello Zoo di Simona diventano murales nella casa circondariale di Cremona
I corridoi bianchi della casa circondariale di Cremona si sono trasformati in un'esplosione di colori grazie all'intervento dell'artista Simona “Lo Zoo di Simona” Angeletti. Selezionata tramite bando nazionale, l'opera ha portato un nuovo volto e un messaggio simbolico all'ambiente carcerario, creando un impatto visivo coinvolgente e significativa.
Due corridoi lunghissimi e completamente bianchi della casa circondariale di Cremona sono stati trasformati in un intervento pittorico di grande impatto visivo e simbolico grazie al lavoro dell’artista e muralista di Terni, Simona “Lo Zoo di Simona” Angeletti, selezionata tramite bando nazionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
