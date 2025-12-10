I colori dello Zoo di Simona diventano murales nella casa circondariale di Cremona

I corridoi bianchi della casa circondariale di Cremona si sono trasformati in un'esplosione di colori grazie all'intervento dell'artista Simona “Lo Zoo di Simona” Angeletti. Selezionata tramite bando nazionale, l'opera ha portato un nuovo volto e un messaggio simbolico all'ambiente carcerario, creando un impatto visivo coinvolgente e significativa.

