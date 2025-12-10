I cinque consigli | Diffidate da offerte troppo vantaggiose

In un mercato sempre più digitale, le offerte troppo allettanti possono nascondere rischi e trappole. Federconsumatori Milano condivide cinque consigli essenziali per proteggersi da truffe e inganni, aiutando i consumatori a fare scelte consapevoli e sicure, soprattutto online.

Cinque consigli basilari, diffusi da Federconsumatori Milano, per mettersi al riparo ed evitare di cadere nelle trappole, che viaggiano soprattutto sul web. Il primo: " Evitare di prenotare tramite piattaforme online sconosciute o non operanti nell’UE ". Poi " diffidare da offerte troppo vantaggiose ", che spesso nascono trappole e sono confezionate proprie per allettare potenziali vittime usando l’esca dei prezzi. Il terzo consiglio: " Verificare l’esistenza della struttura alberghiera ". A volte i truffatori sfruttano nomi di strutture realmente esistenti, altre volte invece li inventano di sana pianta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

