I carabinieri consegnano borse rubate del valore di 400mila euro a Valentino Louis Vuitton Quattro gli arresti 10 gli indagati
I carabinieri hanno recuperato e restituito borse di lusso rubate per un valore di 400mila euro, tra cui articoli firmati Valentino e Louis Vuitton. Quattro persone sono state arrestate e altre dieci indagate nell'ambito di un'operazione che mira a contrastare il fenomeno dei furti nel settore del lusso.
“Ringraziamo per tutto il lavoro d'indagine che è stato fatto. Questo ci conforta un po' rispetto a quello che ci era accaduto e siamo sicuramente convinti che possa servire anche da deterrente per il futuro". Sono le parole di Flavia Giugliano, rappresentante per Louis Vuitton a cui, assieme a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Furti nelle boutique al centro di Roma, riconsegnate le borse a Valentino e Vuitton - Riconsegnate dai carabinieri alle boutique Valentino e Louis Vuitton le borse rubate in due maxi furti avvenuti al centro di Roma e recuperate nel corso delle perquisizioni. Segnala ansa.it
