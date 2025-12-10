I baroni di Aleppo | a Salerno la storia di una famiglia armena e del celebre hotel

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno si tiene la presentazione del libro I baroni di Aleppo (Marlin editore), scritto dai giornalisti Flavia Amabile e Marco Tosatti. L'evento è in programma giovedì 11 dicembre alle ore 19.30 presso la Libreria Imagine's Book, situata in Corso Garibaldi 142. Durante l'incontro, l'autrice. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Sanremo, l'amore, l'incidente mortale. La storia d'amore tra Alex Baroni e Giorgia - Il 13 aprile di ventidue anni fa Alex Baroni moriva a seguito delle gravi ferite riportate in un drammatico incidente automobilistico. Si legge su ilgiornale.it