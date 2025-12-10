I bambini della scuola Isodoro Del Lungo in visita alla Casa di Babbo Natale

Mercoledì 10 dicembre, i bambini della scuola dell'infanzia Isidoro Del Lungo di Montevarchi hanno visitato la Casa di Babbo Natale in via Roma, scoprendo la Caverna del Grinch. Tra letture natalizie e la preparazione delle letterine, hanno vissuto un momento di magia e allegria in vista delle festività.

Oggi, mercoledì 10 dicembre, i piccoli della scuola dell'infanzia Isidoro Del Lungo di Montevarchi hanno fatto visita alla Casa di Babbo Natale, con la Caverna del Grinch, in via Roma, divertendosi a leggere con gli insegnanti le storie natalizie e timbrando le letterine destinate a Babbo Natale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Comunicazione Aumentativa e Alternativa alla scuola Isidoro Del Lungo di Montevarchi - E’ un sistema di comunicazione che offre supporto ai bambini con difficoltà comunicative, ma può essere utilizzata anche per facilitare l'integrazione di alunni. Scrive lanazione.it

I docenti e i bambini dei plessi della scuola dell'infanzia "Marcello Zei" e "San Giuseppe" vi aspettano alla recita "NATALE INTORNO AL MONDO" che si terrà il 17 dicembre alle 16:30 presso il Teatro della Parrocchia di Borgo Montenero. Vai su Facebook