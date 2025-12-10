I bambini della scuola Isodoro Del Lungo in visita alla Casa di Babbo Natale
Mercoledì 10 dicembre, i bambini della scuola dell'infanzia Isidoro Del Lungo di Montevarchi hanno visitato la Casa di Babbo Natale in via Roma, scoprendo la Caverna del Grinch. Tra letture natalizie e la preparazione delle letterine, hanno vissuto un momento di magia e allegria in vista delle festività.
Oggi, mercoledì 10 dicembre, i piccoli della scuola dell'infanzia Isidoro Del Lungo di Montevarchi hanno fatto visita alla Casa di Babbo Natale, con la Caverna del Grinch, in via Roma, divertendosi a leggere con gli insegnanti le storie natalizie e timbrando le letterine destinate a Babbo Natale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
