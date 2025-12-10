I 45 secondi di silenzio che Lewis Hamilton non merita | ignorato dalla Ferrari fa male al cuore

L'ultimo team radio di Lewis Hamilton ad Abu Dhabi evidenzia la distanza e il mancato affiatamento tra il pilota britannico e la Scuderia Ferrari, segnando un momento simbolico di incomprensione e delusione in questa stagione. Un'immagine che racchiude le tensioni e le aspettative non realizzate tra due protagonisti di livello mondiale.

