Hugh Jackman conferma che non ha finito con Wolverine nell’MCU!

Hugh Jackman ha recentemente confermato che il suo ruolo di Wolverine non è ancora concluso, nonostante l'addio in Logan (2017). L'attore ha lasciato il personaggio in modo memorabile, ma le possibilità nel Marvel Cinematic Universe sembrano ancora aperte, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

Nonostante l’epico e definitivo addio in Logan (2017), l’era di Hugh Jackman come Wolverine non è ancora giunta al termine. La clamorosa reintroduzione del mutante artigliato in Deadpool & Wolverine, grazie agli stratagemmi multiversali e alla tenacia di Ryan Reynolds, si è rivelata un successo cinematografico globale, incassando oltre 1 miliardo di dollari. A un anno e mezzo dall’uscita di quel blockbuster, il futuro di Wolverine di Jackman è al centro delle discussioni. La conclusione di Deadpool & Wolverine ha lasciato aperta ogni possibilità, a differenza della chiusura di Logan. La domanda cruciale è: vedremo Hugh Jackman nei prossimi mega-eventi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars? Le dichiarazioni di Jackman: “Non sembra la fine”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Hugh Jackman conferma che non ha finito con Wolverine nell’MCU!

