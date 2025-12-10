HOKA porta la sua tecnologia nell’après-ski e nel lifestyle urbano con due nuovi modelli

HOKA amplia la sua innovazione al mondo dell’après-ski e dello stile urbano con due nuovi modelli. Questi prodotti combinano tecnologia avanzata e design contemporaneo, offrendo comfort e funzionalità per le esigenze quotidiane e le avventure invernali. Una proposta versatile che unisce performance e moda in un unico, dinamico pacchetto.

Sotto l'albero, HOKA porta due novità pensate per l'inverno che mettono in primo piano le componenti tecniche del brand americano, senza rinunciare allo stile grazie a collaborazioni dal carattere deciso. Da una parte un hiking boot da neve creato con Halfdays, ideale per chi cerca una calzatura solida e curata; dall'altra il nuovo sabot ORA Primo EXT, evoluzione urbana della linea dedicata al comfort post-allenamento.

