Hockey gioia e delusione nel weekend dell' Immacolata per i WarPigs

Nel weekend dell'Immacolata, i WarPigs hanno vissuto un intenso doppio impegno, tra emozioni e delusioni. Dopo una vittoria convincente a Cittadella, la squadra di Forlì ha dimostrato continuità di risultati, confermando il buon momento, ma il cammino è stato caratterizzato da alti e bassi che hanno segnato le due partite in soli due giorni.

Due partite in 48 ore per i WarPigs, tra alti e bassi. Sabato a Cittadella la squadra di Forlì ha conquistato una preziosa vittoria per 5-2, confermando che il successo di Verona non era un episodio isolato. Lunedì, invece, i ragazzi guidati da Facchinetti sono stati sconfitti in casa per 0-5 dai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Hockey, gioia e delusione nel weekend dell'Immacolata per i WarPigs - I WarPigs devono ora prepararsi per il prossimo match casalingo contro Trieste, in programma sabato alle 19. forlitoday.it scrive