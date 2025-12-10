Ho rivisto il mare ora sono sereno | i volontari realizzano il sogno di Giuseppe affetto da SLA

Giuseppe, detto "Peppo", 60enne affetto da SLA, ha potuto rivedere il mare grazie all’Ambulanza dei Desideri. I volontari dell'associazione Abacus lo hanno portato con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi, in Liguria: "La cura è un atto d’amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il sogno di Peppo, malato di Sla: guardare il mare. Grazie all'Ambulanza dei desideri ha rivisto le onde dalla spiaggia di Bergeggi Vai su X

Lina osserva il mare con il suo binocolo e va alla ricerca di isole: atolli, isole artificiali, terre che emergono e scompaiono con la marea. Presto, però, la sua attenzione si sposta oltre la geografia, verso isole immaginarie, uomini-isola e città costrette a isolarsi. - facebook.com Vai su Facebook

Riccione, il carabiniere eroe: «Ho visto la bimba sulla sedia a rotelle scivolare in mare, mi sono tuffato pensando ai miei figli» - «Quando ho intravisto la carrozzina con la bimba scivolare in acqua non ci ho pensato due volte: ho pensato ai miei figli e mi sono tuffato per salvarla». Da corriere.it