Ho rivisto il mare ora sono sereno | i volontari realizzano il sogno di Giuseppe affetto da SLA

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe, detto "Peppo", 60enne affetto da SLA, ha potuto rivedere il mare grazie all’Ambulanza dei Desideri. I volontari dell'associazione Abacus lo hanno portato con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi, in Liguria: "La cura è un atto d’amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riccione, il carabiniere eroe: «Ho visto la bimba sulla sedia a rotelle scivolare in mare, mi sono tuffato pensando ai miei figli» - «Quando ho intravisto la carrozzina con la bimba scivolare in acqua non ci ho pensato due volte: ho pensato ai miei figli e mi sono tuffato per salvarla». Da corriere.it