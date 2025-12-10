Ho rivisto il mare ora sono sereno | i volontari realizzano il sogno di Giuseppe affetto da SLA
Giuseppe, affetto da SLA, ha rivisto il mare grazie all’Ambulanza dei Desideri, realizzando un suo grande desiderio. A 60 anni,
Giuseppe, detto "Peppo", 60enne affetto da SLA, ha potuto rivedere il mare grazie all’Ambulanza dei Desideri. I volontari dell'associazione Abacus lo hanno portato con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi, in Liguria: "La cura è un atto d’amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
