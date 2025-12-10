Ho 54 anni 2 lauree 4 abilitazioni 17 anni di servizio sulle spalle eppure sono ancora precaria Lettera

Cecchini Roberta, 54 anni con due lauree, quattro abilitazioni e 17 anni di servizio, condivide la sua esperienza di precarietà nonostante il lungo percorso professionale. Dopo aver affrontato la prova scritta del PNRR3 il 1º dicembre 2025, la sua riflessione mette in luce le sfide e le difficoltà del sistema, evidenziando la persistente insicurezza nel mondo del lavoro.

Inviata da Cecchini Roberta - Mi permetto di condividere con voi questa mia riflessione dopo aver sostenuto (e non passato) la prova scritta del PNRR3 il 01 dicembre del 2025. Ho 54 anni, 2 lauree, 4 abilitazioni, sono in graduatoria di merito dopo aver passato il concorso 2020, idonea al PNRR1 (al PNRR2 non ho potuto partecipare perché in convalescenza dopo un importante intervento) il tutto con 17 anni di onorato servizio sulle spalle da precaria.