Ho 54 anni 2 lauree 4 abilitazioni 17 anni di servizio sulle spalle eppure sono ancora precaria Lettera
Cecchini Roberta, 54 anni con due lauree, quattro abilitazioni e 17 anni di servizio, condivide la sua esperienza di precarietà nonostante il lungo percorso professionale. Dopo aver affrontato la prova scritta del PNRR3 il 1º dicembre 2025, la sua riflessione mette in luce le sfide e le difficoltà del sistema, evidenziando la persistente insicurezza nel mondo del lavoro.
Inviata da Cecchini Roberta - Mi permetto di condividere con voi questa mia riflessione dopo aver sostenuto (e non passato) la prova scritta del PNRR3 il 01 dicembre del 2025. Ho 54 anni, 2 lauree, 4 abilitazioni, sono in graduatoria di merito dopo aver passato il concorso 2020, idonea al PNRR1 (al PNRR2 non ho potuto partecipare perché in convalescenza dopo un importante intervento) il tutto con 17 anni di onorato servizio sulle spalle da precaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Zazoom Social News
Monza, 23 novembre 2025 – Mezzo secolo fa. L’ultima volta in cui era stato primo in classifica era ... ? ilgiorno.it - Zazoom Social News
Trent’anni, cinque lauree, un dottorato. Ha studiato tra Pisa, Harvard, Cambridge e Boston, dove ha fondato la sua startup. Sta sviluppando una tecnologia capace di leggere un’infezione in pochi minuti. E ha appena lanciato una fondazione che vuole cambia - facebook.com Vai su Facebook
Ci siete mai stati in un laboratorio di genetica forense? Avete mai fatto un sopralluogo, aperto le carte, costruito strutture del Dna con dei cartoncini per capire come funziona la sequenza? Io l’ho fatto per la prima volta in seconda liceo.. e sono passati 20 anni.. Vai su X
Perché sui villaggi natalizi ci sono sempre i trenini? Ecco i 3 motivi lucascialo.it
Juve Pafos, ciprioti pericolosi allo Stadium: palo e occasioni per gli ospiti, il pubblico reagisce così! ... juventusnews24.com
Mara Venier: «Orgogliosa di essere nazionalpopolare. La gente vuole un pomeriggio sereno, Domenica In non si ... leggo.it
Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: “In Fiera tutto più ... ilrestodelcarlino.it
LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: tentativo di Giugliano dalla distanza! oasport.it
Audi ha venduto Italdesign alla Ust lettera43.it